伊朗將於6月28日舉行總統選舉

中評社香港5月21日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社20日報導，伊朗政府、議會和司法領導人當天召開會議後確定，第14屆伊朗總統選舉將於6月28日舉行。



新華社援引報導說，伊朗目前代行總統職責的第一副總統穆赫貝爾、議會議長卡利巴夫、司法總監古拉姆侯賽因·穆赫辛尼·埃傑伊、負責法律事務的副總統穆罕默德·達赫甘，以及憲法監護委員會和內政部代表20日在德黑蘭舉行會議，確定總統選舉將於6月28日舉行。根據選舉時間表，將於5月30日至6月3日進行候選人登記，6月12日至27日進行競選活動。



當天早些時候，伊朗選舉委員會發言人穆赫森·伊斯拉米說，內政部已提議將6月28日定為舉行總統選舉的日期。選舉日程將在伊朗憲法監護委員會批准後正式宣佈。



伊朗總統萊希19日在伊朗西北部鄰近阿塞拜疆的東阿塞拜疆省霍達阿法林縣出席一座大壩的落成儀式後，乘直升機前往東阿塞拜疆省省會大不里士，參加一個石化綜合設施的落成典禮。直升機途中發生事故緊急降落。伊朗政府20日確認，萊希在19日發生的直升機事故中遇難。萊希隨行團隊的伊朗外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省省長拉赫馬提等多名高級官員以及機組人員也在事故中遇難。伊朗憲法監護委員會20日宣佈，第一副總統穆赫貝爾已代行總統職務。



根據伊朗憲法第131條，如果總統在任期內去世，經伊朗最高領袖確認，由第一副總統代行總統職務。第一副總統、議會議長和司法總監將組成委員會，須在50天內安排新總統選舉。