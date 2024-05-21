黃金比特幣受捧　對衝美債風險

近年美債投資風險日高，吸引資金流入金市及比特幣。（大公報） 中評社香港5月21日電／大公報報導，聯儲局短期難減息，加上美債供應過剩以及日本央行需要沽售美元資產捍衛匯價，持有美債投資風險日高，視為具有對衝美元、美債資產風險功能的黃金及比特幣，持續成為投資熱點，受到市場追捧，推動國際金價再度破頂，比特幣價格亦直逼73000美元歷史新高。



踏入第二季，除了港股、A股走高之外，環球股市普遍表現反復，主要有以下三項不確定因素困擾市場：一是美國貨幣政策不明朗，通脹回落不若預期，需要延後減息，而日央行可能被迫再加息力托匯價。二是中東地緣政治局勢不明，巴以停火談判結果難料。三是美國債務惡化及銀行業不穩，足以引爆新一波金融危機。因此，市場投資情緒持續不穩，形成對避險資產需求增加。



黃金、白銀、比特幣等資產價格回報率達到雙位數，升幅分別為18%丶33%及52%，遠遠跑贏股市、債市及匯市，其中黃金昨日一度升上2450美元，創出歷史新高，白銀也見32美元，創11年新高，比特幣亦升上67000美元，直逼73000美元紀錄高位。黃金、比特幣等資產被市場視為對衝美元、美債及地緣政治局勢不穩等有效的投資工具，特別是近年美債投資風險日高，爆發美元暴跌危機的可能性存在，吸引資金流入金市及比特幣。



華府債務嚴峻 金價續破頂



事實上，美國債務供應過剩，卻遇上高利率，投資美債風險與日俱增。隨著長債息升，去年美國債務利息支出接近9000億美元，相當於每日債務利息支出24億美元，折合187億港元，這為過去十年平均利息支出的兩倍，美國債務可持續性成疑，爆煲恐難避免。美國第二大債主中國，在今年首季減持533億美元的美國國債及機構債券，金額創出季度最多，進一步影響市場投資美債信心。



此外，美國共和第一銀行破產倒閉，揭開新一波銀行危機的序幕，有金融顧問公司報告估計在4000間美國金融機構之中，有282間銀行面臨倒閉危機，市場擔憂美國聯邦存款保險公司為了接管有問題銀行，可能耗盡基金儲備，要向聯儲局借貸，最終進一步增加發債印鈔，加劇美債、美元波動，掀起金融市場震蕩。

