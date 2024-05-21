大摩看好港股　明年中有望見22500

港元與恒指升勢一致（大公報） 中評社香港5月21日電／大公報報導，港股高位爭持，恒指昨日反復升82點，收報19636點。國指昨日收報6964點，升30點。恒指逼近二萬點心理關口，大摩最新為港股“加油”，上調恒指目標，在基本情景下，恒指2025年中的目標19150點，最樂觀可見22500點，較昨日報價有2864點潛在升幅；該行今年初曾設定恒指今年底基本情景目標16000點，最樂觀18500點。另外，大摩同時上調國指明年中目標，基本情景及最樂觀情景分別為6800點、8100點。



匯豐：國指漲勢或長達9個月



匯豐最新發表報告表示，中資股經過近期反彈後，短線料有進一步上漲空間，現時討論沽貨離場為時尚早。該行續稱，中資股現價估值仍然便宜，公司大幅增加股票回購，或會帶來支持。此外，國指自從1月低點上漲38%，而歷史經驗表明，漲勢有可能持續9個月時間，漲幅有可能高達60%。



華泰證券同樣看好港股。該行稱，內房政策利好密集釋放，去庫配合擴需，在雙管齊下，有望提振外資對內地基本面預期。互聯網中概股一季報表現超預期，助力港股上漲彈性。此外，資金面或為今輪港股反彈的主要驅動，內外資合力構築港股資金面的增量環境，沽空資金平倉亦貢獻主要增量。港股配置空間有望延續，時間錨在於海內外政策關鍵節點的交集，即6月上中旬，空間錨或看齊去年7月末高位。板塊方面，關注內房、內險、公用、紡服、電商等大消費板塊。