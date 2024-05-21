港股大升　MPF上半月人均賺8099元

中評社香港5月21日電／大公報報導，GUM昨日發布強積金5月（半月）表現。在港股大升下，截至5月15日，GUM強積金綜合指數上升3.3%，打工仔平均賺8099元，2024年初至今總計賺1.3548萬元。其中“香港股票基金”在5月份上漲了7.2%，再加上“美國股票基金”在4月調整後反彈了4.2%，推動了強積金股票基金做好。



期內，“GUM強積金股票基金指數”表現最為出色，增長了4.9%；而“GUM強積金混合資產基金指數”和“GUM強積金固定收益基金指數”分別上升2.9%和0.4%，從年初至今均獲得正回報。



儘管4月份的美國通脹數據仍然保持在3.4%的水平，美聯儲主席鮑威爾重申可能會在更長的時間內保持高利率，但並不認為下一步行動會是加息，使得債券基金得以回升。“強積金保守基金”回報保持穩定，5月份錄得0.1%的回報，2024年初至今回報為1.4%。至於“預設投資策略基金”在股市和債市上漲的影響下受益，“核心累積基金”在5月份上漲2.6%，年初至今的回報率為4.4%；“65歲後基金”在5月上漲1.4%，年初至今回報0.2%。



美企業績或引發股市波動



GUM常務董事陳銳隆指出，這次港股反彈主要是受惠於內地推出的5項惠港措施，措施優化了滬港通機制，吸引內地投資者來港投資。相反，全球市場在4月份出現回調，主要受伊朗和以色列戰事影響。他又再次下降對美聯儲減息的預期，目前預計2024年只會減息1次，相信隨著美國踏入業績期，股市波動將會擴大，投資者應謹慎並密切關注市場動態。