經濟前景樂觀　香港豪宅有價有市

新地斥售收租多年的帝景園，於過去四十天里，套現16億元。（大公報） 中評社香港5月21日電／大公報報導，據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，撤辣後二手成交激增，但近日新盤市場熾烈度確實出現退潮。整體新盤銷售按月減少，於3月單月新盤銷售突破4200宗的歷史高位，上月新盤銷售已顯著回落至1800多宗，到了本月熱潮再有減退，截至20日為止僅約1200宗，相信本月新盤銷售會減至衹有約1500宗，較上月再減一至兩成。儘管如此，目前的成交量已較去年平均每月約800至900宗有顯著增長。



新盤熾熱的同時，過去一段時間樓市是由上車客主導的，近月新盤銷售也是以2房單位成交為主，但眼下換樓客的需求明顯增加，3房成交比率稍為回升之外，3000萬元以上的大額成交亦有明顯增加。以上月為例，1800多宗的成交之中，已錄得多達140宗的大額成交，占比接近8%，比對於以往3000萬元的成交一般只占總體成交的5%，甚或低至衹有2%至3%。



新地拆售中半山豪宅帝景園



春江水暖鴨先知，豪宅成交增加往往是樓市逐步向好的先兆，豪宅投資者往往早著先機。相信大家亦明白豪宅買家大多是市場上的精英分子，對經濟環境理解以至對市場上的信息亦會較全面，近月市場上豪宅的成交的確大幅增加，反映豪宅買家對後市轉為樂觀，當然於今年2月底樓市全撤辣開始，其中包括不少內地買家，以至專才來港購買豪宅物業。



再者，近月的豪宅市場確實有價有市，以新地拆售中半山指標豪宅帝景園，於去年開始分拆出售第二座的單位，成績尚算滿意。但自今年4月初，物業正式拆售第三座，加上以市價推售，銷售成績明顯加快。最終物業於過去一個多月，短短四十日成交33宗，成交價高達4700萬以至1.17億元的相連單位，合共套現16億元，呎價高達3萬至4萬元不等，帝景園的銷情反映目前豪宅市場有價有市。



總體而言，去年新盤市場豪宅成交相對淡靜，今年情況已有所不同，至今已有多個豪宅新盤推售，包括赤柱豪宅ONE STANLEY、薄扶林洋房MOUNT POKFULAM、西半山的寶峰、壽臣山南天第赤柱SOLACE，以至現正招標推售的大坑道豪宅峻譽.渣甸山，今年豪宅市場勢必有價有市。