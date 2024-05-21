8.1推垃圾收費？91.8%市民不支持

《大公報》民調顯示，超過九成人不支持於8月1日實施垃圾收費計劃，並有逾七成五人認為應擱置計劃。（大公報） 中評社香港5月21日電／大公報報導，本港垃圾收費計劃因準備不足，由4月1日押後至8月1日實施，仍然爭議聲不絕。垃圾收費計劃何去何從？市民究竟如何看待這項關乎所有人的民生大事？



為了掌握實情，大公報facebook於5月2日晚11時上載問卷調查，截至5月15日晚11時，共收到31549名市民回復，當中超過九成市民不支持8月1日實施垃圾收費計劃，並建議先做好宣傳教育，興建焚化爐，為推行減廢政策創造有利條件。有市民建議與大灣區城市協作，共建無廢、美麗灣區。



大公報fb問卷調查發出後，反應十分踴躍，結果顯示，有28666人（91.8%）不支持政府8月1日推行垃圾收費，衹有1561人（5%）支持如期落實，無意見的有997人（3%）；有23840人（76.8%）認為政府應擱置垃圾收費計劃，認為應該押後推行的有5819人（18.7%）。



八成市民對指定袋功效存疑



至於不應如期推行垃圾收費的原因，接近八成人表示對指定垃圾袋的功效存疑，也認為不環保；其餘兩大原因，分別是逾七成人認為回收設施不足，以及會增加日常開支，構成家庭負擔；另有五成人表示對垃圾收費要求／分類回收仍一知半解。



市民亦在問卷留言表達其他不支持垃圾收費計劃的原因，包括沒達到源頭減廢目標、廚餘問題未解決、計劃有很多灰色地帶，難以執行、不適用於香港環境、未有足夠宣傳講解分類回收工作、整體計劃欠缺回收及其他配套、相信只會製造更多垃圾等等。另有市民指出，現時香港應該拚經濟，推行垃圾收費計劃會增加市民及商鋪負擔，阻礙經濟發展，認為應回歸初衷，推動環保，建議政府立例所有塑膠製品加入自動分解元素。



對於垃圾收費規定用的“指定垃圾袋”，多達27343人（87.6%）認為對環保不起作用，衹有1857人（6%）認為能起作用。問卷再深入瞭解市民對環保措施的意見，超過七成人認為要達到源頭減廢目標，政府除了垃圾收費外，應考慮其他措施推動環保。市民建議做好教育、宣傳、興建焚化爐、垃圾分類配套及用獎方法鼓勵等等。而在提升市民回收意識的方法，74.6%市民認為政府應增加回收設施，加強宣傳及教育。



接受大公報fb問卷調查的市民中，超過八成（25875人）有垃圾分類及環保回收習慣，完全沒有的衹有2095人（6.7%）。不過，結果顯示多達22615人（6%）表示家居附近的環保回收設施不足夠，認為足夠的衹有6002人（6%）。

