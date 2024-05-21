陳智思：文藝讓世界重新認識香港

陳智思相信，藝術中心也可以帶動香港金融中心的發展。（大公報） 中評社香港5月21日電／﻿大公報報導，西九文化區的建設，為香港藝術生態迎來了翻天覆地的變化。乘著藝術三月的東風，大公文匯全媒體記者專訪了西九文化區管理局董事局副主席陳智思，探討香港的中外文藝中心地位及西九文化區財政危機問題。陳智思的回應流暢自然，行雲流水全因對所談論的“香港藝術事業”有足夠“相信”，“如果我不信就說不出，首先要信，才會有信心”。



問：對西九文化區而言，藝術三月最重要的活動是什麼？



答：我希望分享下自己全程參與的國際文化高峰論壇。論壇上，西九文化區和全世界頂尖的21間文化藝術組織簽署了合作備忘錄。要知道西九文化區自建立至今也就短短幾年歷史，能夠得到這麼多認同，代表我們的策展能力、專業能力，以及配套設施，都令他們很有信心，對香港文化方面的發展是一劑強心針。未來我們可以相互借出藏品，交流修復技藝，安排人員互訪學習。



問：您覺得香港如今稱得上是中外文化藝術交流中心嗎？



答：老實講，如果十年前你問我，我真不覺得香港可以走到如今的中外文藝中心的地位，但自從西九文化區有了香港故宮文化博物館、M＋博物館這兩個視覺藝術場地後，就可以明確看到一個很大的轉變。海外人士來看我們的展覽，譬如之前展出日本畫家草間彌生的作品，是在日本以外絕無僅有的最多作品的海外展出，總能引起廣泛討論。



今時今日，我完全不擔憂香港能否成為中外文藝交流中心，至少在整個亞洲區，我們已經絕對做到，甚至在全球來說也可以和其他藝術中心相提並論。以前港人只是賺錢，文藝只是有錢人才有的興趣，如今已大大改變了香港以往給人的觀感。



問：西九文化區當下面臨財政困局，是否有轉圜生機？



答：西九文化區的地理位置極佳，商業用地的回報將會十分可觀。在這片40公頃的區域內，有23公頃為免費的公眾活動區域，剩下17公頃的土地中，有四成會用來建設商業樓宇、住宅和酒店，也有四成是用來建設文化設施，另外百分之十幾用於餐飲設施。西九之所以今日在財務上出現困難，是文化設施和商業用地的開發不同步所致。文化設施已經在出血，但商業樓宇仍在興建當中。



樂觀估計，在十幾年後，商業用地的收入能夠補貼文化設施的開支。我毫不懷疑，在政府支持和贊助商的捐助下，西九可以渡過當下難關。當然我們也要滿足政府對各項指標的期待。



問：您對西九文化區的國際定位有何獨特構思？



答：來香港故宮的中外友人那麼多，我們為什麼會令他們有興趣去看中國幾千年的歷史呢？香港故宮不單只是給一些原本就喜歡中國文化的人，更要引導一些原本不認識中國文化的人，因為來過香港故宮而對中國文化開始產生興趣，這樣才是成功。所以我會告訴西九的同事，文化區要突出自己獨特的風格，演繹和敘事的方式要足夠特別。



問：成為世界文藝中心，對香港的國際形象有何影響？



答：我常常把香港和紐約、倫敦作比較，因為這兩個城市和香港並稱世界三大金融中心。你想看歌劇、演唱會、大型視覺藝術展覽，倫敦和紐約是人們的首選。今日的香港，得益於有西九文化區和政府支持下的其他文藝活動，相當於拉近了它和紐約、倫敦之間的距離。



某種維度上，藝術中心也可以帶動金融中心的發展。短短25年間，香港商業藝術愈發蓬勃，畫廊的數目已從千禧年前的10間增長到如今的百餘間，不乏國際大牌畫廊。拍賣行相繼在香港設立辦公室。全世界最大的三間拍賣行當中，兩間都把亞太總部設在了香港，正印證了錢在這裡。2020年，在新冠疫情的肆虐下，香港的藝術拍賣成績依舊錄得增長，奪得世界第二大藝術市場的頭銜，僅次於紐約。如果不是香港的文藝中心地位，不會吸引這麼多的人來港，這都得益於政府在10年、20年之前的謀劃。



近些年，由於修例風波，很多海外地區人士對香港的觀感趨向負面，所以我希望能夠通過一些新的展覽和藝術活動，將他們重新吸引過來，整個香港給全世界重新認識自己的機會。