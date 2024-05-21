港珠澳大橋今年出入境客流破1000萬人次

中評社香港5月21日電／港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至21日9時40分，今年內經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1000萬人次，同比增長達127.7%，較2023年提前4個月，刷新大橋通車以來的最快紀錄。



新華社報導，隨著港澳與內地“雙向奔赴”熱潮持續，疊加“港車北上”“澳車北上”“經珠港飛”等多項通關利好政策影響，今年以來，經港珠澳大橋出入境客流持續快速增長。持續增多的“北上”港澳旅客成為推動口岸客流快速增長的主要因素。邊檢部門統計，今年內，經口岸出入境的港澳旅客達602.5萬人次，同比增長126.3%，佔口岸客流總量的60.4%。



“快捷的出行方式和高效的通關環境，激發了港澳青少年的出行熱情。其中，22周歲以下香港青少年旅客數量增長尤為明顯，佔香港旅客總數比例從2023年同期的9%上升至2024年的14%，總人數超過55萬人次。”港珠澳大橋邊檢站負責人介紹。



邊檢部門數據顯示，今年以來，持港澳旅遊簽注往來的內地旅客超過190萬人次，同比增長130%。有關負責人介紹，為應對快速增長的客流車流，港珠澳大橋邊檢站密切監測口岸流量，提前開足查驗通道，確保客流高峰時段及時削峰、動態削峰，最大限度提升通關效率。