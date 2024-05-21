專家倡善用灣區城市焚化服務

圖：香港垃圾焚化發電設施位於香港大嶼山以南附近海域的人工島，預計明年投入服務。圖為在珠海預製的設施組件運往人工島。 中評社北京5月21日電／據大公報報導，香港目前未有生活垃圾焚化發電的設施，第一座生活垃圾焚化爐預計於明年投入服務，每日可處理3000公噸都市固體廢物；籌備中的第二座焚化爐，預計每日可處理約6000公噸廢物。但即使兩座垃圾焚化爐都投入運作，仍不夠處理每日15725公噸送往堆填區的都市固體廢物與建築廢料，而第三座焚化爐仍一直未覓得合適選址。香港中文大學工程學院副院長（外務）、全國政協委員黃錦輝教授建議特區政府考慮與大灣區城市焚化廠進行合作，以解決廢物處理問題，雙方可以應用最新技術和設備共同建設及各自運營垃圾焚化廠，以確保高效及減少對環境影響。



冀放寬固體廢物輸入限制



黃錦輝表示，早前曾參觀江門垃圾焚化廠，當地的焚化工作做得好好，同為大灣區城市的香港，有固體廢物處理需求，是否可跨區協作用好當地的焚化服務？他指出，由深圳經深中橋不需一小時便可到江門：“香港有燒垃圾需求，有supply（供應）、有demand（需求），一拍即合，所以我有這樣的建議。”他續指出，國家推動減排減廢，持續推進固體廢物源頭減量和資源化利用，將來這些灣區內興建的焚化廠使用量下降，當地可能有焚燒餘額的焚化廠可跟香港簽訂合作安排，香港的固體垃圾便可善用焚化服務，配對供求。不過，內地有十多二十種固體廢物限制入境，他建議特區政府與內地省市例如江門政府做好協議，希望大灣區工作小組批准放寬香港固體廢物的輸入限制，期望中短期解決都市固體廢物焚化處理。