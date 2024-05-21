垃圾收費無助環保　膠袋商促擱置

圖：膠袋商李先生在《大公報》問卷調查中支持擱置8月1日垃圾收費計劃，他接受訪問時表示，指定袋計劃不環保，綠色指定袋造價昂貴而且造成污染。 中評社北京5月21日電／據大公報報導，大公報facebook的“垃圾收費”問卷調查反應熱烈，有市民把問卷分享到社交平台多個群組，反映市民非常關注垃圾收費及想表達意見。《大公報》聯絡在留言區發表意見的市民，現身受訪表達不支持8月1日實施垃圾收費的種種原因，包括膠袋商稱指定垃圾袋售價貴、不環保，清潔工指前線工作量倍增、對基層增加生活負擔，大學生認為先做好宣傳教育，提升市民回收意識，達到源頭減廢。



住戶細袋入大袋更不環保



有膠袋製造及零售商直指8月1日垃圾收費的結果是會用多了膠袋。6歲起跟隨父親入行，現時60歲的李先生，兩代人靠製造經營膠袋維生，他廿多歲時曾設廠生產膠袋，現時在上海街的店舖做批發及零售膠袋和紙袋，自言是膠袋老行尊的李先生在問卷調查中支持擱置8月1日垃圾收費計劃，他斬釘截鐵地說計劃不環保：“由細膠袋入大膠袋，與環保拉不上關係，一開始出發點已經錯。舉例說，你在街市買餸，裝餸的膠袋可循環再用；但實施垃圾收費後，每一戶先以細的指定袋包好垃圾，再掉落每一層樓的大指定袋，細袋入大袋，點講得通是環保？”



李先生對膠袋物料及生產過程瞭如指掌，他表示政府的指定垃圾袋沒有降解，與普通膠袋一樣都是聚乙烯塑膠，最大的指定垃圾袋物料是低密度聚乙烯，只是指定垃圾袋是綠色，印有“大嘥鬼”圖案，他指塑膠袋面加色及印刷圖案，對環境污染更多。李先生解釋膠袋物料高密度聚乙烯是透明，沒有加入色種造成的膠袋便是透明袋一個，他在店裡拿一個市面常見的白色背心膠袋表示，該個白色背心袋是高密度聚乙烯再加白色色種；而政府的指定袋用的綠色色種是調校出來：“會貴過白色好多，我覺得造成污染，袋面印圖案加多個工序，成本又貴咗，更加污染。”他說膠袋加了色種，每磅袋造價的成本原料貴一元幾角。



指定袋售價高市價九倍



李先生續指出，同一質料的垃圾袋，市場零售價20元100個袋，但政府指定袋則售200元100個袋，價錢高出九倍，業界更質疑垃圾收費最主要是賺錢。



然而，李先生認為市民“貴買”政府指定垃圾袋，卻不會減少用膠袋：“你去街市買條魚，怎能不用膠袋包住條魚！時光倒流以前用咸水草綁著條魚？現在生活模式不能回到幾十年前。”



膠袋商李先生重申垃圾收費計劃應擱置，認為政府應先做好回收配套，加強教育宣傳；生活節儉才是務實地環保：“外國是有專人收垃圾，香港是自己拿垃圾去回收站，市民會不會抱著垃圾走到老遠去處理，是一個問題。”

