嚴防暴雨　黃大仙港鐵站裝防洪板

左圖：港鐵在黃大仙站部分出入口安裝防洪板，減低水浸機會。右圖：當局在黃大仙廟宇廣場百步梯位置加設擋水板。 中評社北京5月21日電／據大公報報導，香港即將進入颱風季節，為防港鐵黃大仙站及旁邊商場嚴重水浸，港鐵公司及房屋署屋邨管理組近日採取新措施，包括於黃大仙廟宇廣場百步梯位置加設擋水板，並在港鐵站出入口加裝水浸感應器，及在現有的防水門外加設防洪板，透過雙重保護防患未然。



房屋局局長何永賢表示，房署屋邨管理組、物管公司和承建商等，近日已合作採取措施，多管齊下應對暴雨可能會帶來的情況，盡量減少對屋邨環境或居民生活的影響。



黃大仙祠及多個屋邨採應對措施



何永賢指出，鑒於去年黃大仙區受暴雨影響較為嚴重，黃大仙廟宇廣場百步梯位置已加設擋水板，減低出現水浸的機會，其他屋邨亦已採取措施，包括檢查所有樹木並適時修剪、加強巡查和清理排水管道避免淤塞、加強檢查斜坡、加強檢查棚架和懸掛式工作台，以及更新緊急聯絡人員名單及電話，安排緊急應變小組，備齊工具例如水泵和沙包等隨時候命。



港鐵公司表示，已為應對惡劣天氣做好一系列準備，落實防範水浸的風險管理措施，例如在較高風險出入口安裝水浸感應器，黃大仙站部分出入口安裝防洪板，高度約0.8米。



去年九號風球期間，港鐵列車即時停駛，部分市民被迫滯留車站有家歸不得。港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽重申，為確保乘客、人員及鐵路安全，當九號風球或更高信號生效時，港鐵會即時暫停露天路段列車服務，開出的列車班次均不會行駛露天段，但行駛中列車仍然會盡可能在安全的情況下，行駛至原定的終點站或連接商場的車站，舉例屯馬線的落車站是元朗站，東鐵線則為沙田站。



呂幹貽呼籲乘客，八號風球或以上信號發出後，應避免非必要的外出，宜留在家中或安全的地方。對於部分市民因為上班等原因，有必要在颱風期間出行，他說港鐵會盡力提供公共交通服務。