“四星”升空入軌　北京星座系統遙感觀測

5月20日11時06分，我國在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將北京三號C星星座發射升空，4顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據大公報報導，據航天科技集團有限公司網站消息，5月20日11時06分，長征二號丁運載火箭在太原衛星發射中心點火升空，隨後以“一箭四星”的方式，將北京三號C星星座送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。



北京三號C星星座是由中國航天科技集團有限公司五院抓總研製的光學遙感衛星，主要用於提供高時空分辨率遙感衛星數據。星座投入使用後，四星將等相位組網運行，為國土資源管理、農業資源調查、生態環境監測、城市綜合應用等領域提供支持。



長二丁火箭是由航天科技集團八院抓總研製的常溫液體兩級運載火箭，具備發射不同軌道要求單星、多星發射能力。此前，長二丁火箭已成功將北京三號A、B衛星送入預定軌道。



北京三號C星星座由航天科技集團所屬長城公司作為總承包商提供發射服務。這是繼2021年6月北京三號A衛星和2022年8月北京三號B衛星成功入軌後，長城公司第三次助力北京三號系列衛星系統建設。



本次發射是長征系列運載火箭第523次發射。