中俄“蟹”逅哈爾濱　特色美食拓經貿

圖：5月20日，在第八屆中俄博覽會現場，參觀者選購俄羅斯帝王蟹。＼新華社 中評社北京5月21日電／據據新華社報導：“蟹肉鮮甜，太有食欲了。”正在哈爾濱舉行的第八屆中俄博覽會俄羅斯濱海邊疆區展區人頭攢動，美食品鑒活動吸引了大量遊客和消費者前來品嘗，一場鮮美的“蟹”逅正在上演。



“我們為這次展會準備了1噸的蟹產品，沒想到一上午就基本賣完了。”俄羅斯蟹業集團中國區負責人沈英傑說，優質進口螃蟹受到越來越多中國消費者的喜愛，展會上有很多中國經銷商和公司達成合作意向。



近年來，伴隨著中俄貿易往來持續加深和貨物進出口更加便捷，兩國間越來越多的特色美食得以端上彼此餐桌，當中備受中國消費者青睞的俄羅斯帝王蟹，更實現了水陸空“三棲”入境。



過萬噸俄蟹 海空速運內地



沈英傑說，2024年俄羅斯蟹業集團蟹類捕撈配額增至1.82萬噸，其中約80%將出口至中國。捕撈船從中國威海、上海、舟山等港口入境。正常情況下，帝王蟹捕撈後一周內可運至國內。



4月18日，哈爾濱太平國際機場進境食用水生動物指定監管場地正式投入使用。來自遙遠的巴倫支海的俄羅斯鮮活蟹類進入“空中通道”，由飛機運至哈爾濱後，1小時即可配送至市轄區各大市場，2至3小時配送至毗鄰城市，滿足市民消費需求。