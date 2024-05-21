中評社北京5月21日電／網評：香港金融地位穩如泰山



來源：大公報 作者：李進秀



僅僅是半年前，針對香港國際金融中心地位的抹黑論調不斷出現，先是“玩完論”，其後是“廢墟論”、“取代論”等等，不一而足。然而半年之後，當香港股市重振聲威，不論是指數、成交量還是市值都引領全球市場，那些別有用心的奇談怪論，終究在大量事實面前敗下陣來。香港憑藉自身的獨特優勢，作為國際金融中心地位穩如泰山。股市漲跌有周期，市值大小有升降，但香港的地位沒有任何一個城市可以取代。未來在國家打造“金融強國”的過程中，必將綻放更奪目的光彩。



過去兩個月來，香港股市迎來了長期升勢。恒生指數由本季至今上升超過18%，升幅冠全球。而踏入5月份，港股日均成交額上升至1400億元，最高的達到1700億元，較去年全年日均成交1050億元大增四成，全年有機會挑戰日均1667億元紀錄高位。



從市值而言，目前港股市值已較今年初低位大增逾8萬億港元，市值高於印度股市，站穩全球股市市值四強位置。根據彭博數據，全球股市市值前五位，分別是美股（55.5萬億美元）、內地A股（9.37億美元）、日股（6.4萬億美元）、港股（5.4萬億美元）及印度股市（4.6萬億美元）。



抹黑論調自行土崩瓦解



過去那些“廢墟論”、“取代論”之所以能“成立”，都建基於香港金融市場一時的表現。其邏輯在於，香港股市大跌、市值大跌，所以留不住錢和人、會被新加坡等地取代。如今香港股市、債市、樓市全面提振，市場信心回歸，那麼這些論調也就自行土崩瓦解。



俗語有雲：不以一時論英雄。人如此，市場也如此。去年香港市場表現欠佳，非衹有香港自身問題，還有整個大環境因素。但香港金融市場能夠經歷風浪、穩健向前，並非偶然，而是因為香港擁有無可比擬的優勢。例如，背靠祖國，具有強大的經濟實力和經濟腹地；金融市場高度開放，國際領先金融機構廣泛聚集；金融基礎設施健全，簡單低稅，營商環境一流；金融自由度全球領先，與國際通行法律體系接軌，金融監管環境穩健完善；法律、會計、管理諮詢等配套專業企業和服務發達，人才匯聚等等。而這些優勢總括為一點，即“一國兩制”下的“背靠祖國、聯通世界”的優勢。

