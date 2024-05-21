中評社北京5月21日電／網評：善用AI提升香港物流業競爭優勢



來源：大公報 作者：黃文傑



香港國際機場在十四年來，第十三度榮膺全球最繁忙國際航空貨運機場，足見香港物流業的實力和優勢。但在欣喜慶賀之餘，我們仍須從宏觀的角度思考怎樣應付當前挑戰，提升行業的整體競爭力。



香港物流業面對的發展瓶頸，主要在於土地成本較高，而且各項工種都面對人手嚴重短缺。較早前，特區政府運輸及物流局因應業界的需要和訴求，推出適用於航空業的輸入勞工計劃，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許申請輸入勞工以紓緩人力瓶頸。業界十分感謝這一項政策上的“及時雨”。不過，整體而言，業界增聘人員的速度仍然追不上業務發展需要。



過去幾年間，人工智能科技（AI）突飛猛進，各行各業都積極採用新技術提升效率和可靠性。在物流業，AI亦有極大的發展空間：



以高新技術滿足市場需求



簡化工序 分析數據：AI不單可執行重復且耗時的任務，例如文件分類、貼標籤和類型包裝，更可優化訂單揀選和最佳路徑，分析客戶資料預測需求，優化庫存水平，分析數據以減少訂單的潛在錯誤，從而提高客戶滿意度，並減少退貨或投訴。在物流業，客戶滿意度是最重要的。



自動挑選 最佳流程：應用AI技術可以協助挑選最有效率的工作流程，從收集已訂購產品、甚至橫跨不同訂單的產品、以至安排承運商及產品發送等等，都可以發揮極大效用，減少人手處理的潛在問題。