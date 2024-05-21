築牢“留量”基石　旅遊業發展迎來新篇章

華燈初上，正味燒烤店內店外坐滿了顧客。（圖片來源：人民網） 中評社北京5月21日電／旅遊一頭連著經濟發展，一頭連著民生福祉，涉及吃、住、行、游、購、娛等多個產業。發展旅遊業是推動高質量發展的重要著力點。



近年來，我國旅遊發展步入快車道，新業態、新趨勢、新動能不斷湧現。今年以來，我國旅遊行業全面復甦、持續火熱，成為經濟社會發展的一大亮點。數據顯示，剛剛過去的“五一”假期，全國國內旅遊出游合計2.95億人次，同比增長7.6%；國內遊客出游總花費1668.9億元，同比增長12.7%，旅遊仍占據“C位”。



遊客進“淄”趕“烤”、“爾濱”出圈、天水“熱辣滾燙”、貴州“村超”“村BA”火熱進行……行業整體勢頭正勁的同時，“網紅”城市和景點紛紛脫穎而出。各地文旅各顯神通，在探路“流量”變“留量”上做出了有效嘗試。



秦嶺腳下、渭水之畔的天水，用一碗“熱辣滾燙”的麻辣燙吸引眾多遊客前來。



美食“爆點”撬動了天水文旅新支點。天水市文化和旅遊局相關負責人介紹，當地設立了一批以“天水麻辣燙”為主題的天水特產銷售網店、門店和專櫃，展示和銷售甘穀辣椒、秦安花椒、武山粉條、清水木耳等特色農副產品，讓遊客能將美食帶回家。



美食是“流量密碼”，歷史和文化則是留住遊客的關鍵。秦腔音樂劇《麥積聖歌》、原創舞劇《一畫開天》等劇目輪番上演。天水持續開展包含漢服拍攝、非遺體驗等38項文旅活動，吸引年輕遊客。



地方文旅火爆更是對地方旅遊基礎設施和服務能力硬核的考驗。文旅熱的持續離不開全方位全過程服務優化的綜合加持。實現由“流量”向“留量”轉變，要以整體的旅遊環境和服務優化為基礎。

