茶葉、茶飲、茶文化　一杯茶的N種玩法

2024年4月9日拍攝的白茶冷萃原液制成的“白茶甘露冰淇淋”等新式冷飲。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／作為世界三大飲品之一的茶，從古至今一直深受人們喜愛。近年來，越來越多的年輕人開始喜歡喝茶，研究茶，樂此不疲。從“秋天的第一杯奶茶”到“圍爐煮茶”“圍爐冰茶”，再到“茶民宿”“采茶游”。中國茶文化源遠流長，自古就不僅是一杯飲品這麼簡單，如今還拓展出更寬廣的產業新天地。



5月21日是聯合國大會設立的“國際茶日”，以弘揚茶葉的經濟、社會和文化價值。一起來看看，如今的一杯茶究竟有多少種“玩法”。



他們眼中的“喝茶”



都說現在的年輕人喜歡喝茶，喝什麼茶？其實，他們既喝奶茶，也喝新式茶飲，更愛喝傳統中國茶。



新式茶飲就是以原葉茶和水果、現榨果蔬汁、乳製品中一種或多種為原料，經現場加工制成液體或固體混合物，再倒入幽默個性的飲料杯中，很對當下年輕人的“胃口”。



因為真材實料、應時應季、品種口味多樣化、時不時與熱門IP聯名，新式茶飲讓年輕人十分“上頭”。《2023—2024年中國新式茶飲行業運行狀況與消費趨勢調查分析報告》預計，2025年中國新式茶飲市場規模將達3749.3億元。新式茶飲消費者黏性較高、購買較為頻繁，近九成消費者會每周購買。



新式茶飲激發了年輕消費者對傳統茶文化的認同。在中國連鎖經營協會新茶飲委員會總幹事孫工賀看來，熱衷消費新式茶飲的年輕人，在不經意間以現代方式傳承了中華茶文化。



新式茶飲在吸引年輕人喝茶的同時，也成為年輕人喝茶的啟蒙者。不少年輕人會因為好奇心去挖掘那些暢銷茶飲背後的原材料，甚至由此開啟對傳統茶的探索。

