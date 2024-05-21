國家數據局解讀城市全域數字化轉型

這是5月16日拍攝的大眾汽車（中國）科技有限公司的城市測試跑道（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月21日電／據新華社報導，20日，國家數據局會同有關部門對外發布《關於深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見》，意見圍繞總體要求、全領域推進城市數字化轉型、全方位增強城市數字化轉型支撐、全過程優化城市數字化轉型生態以及保障措施等5個方面著力推進城市全域數字化轉型。



在當日國家數據局舉行的新聞發布會上，有關負責人對意見進行瞭解讀。



為什麼制定出台意見？



國家數據局副局長陳榮輝介紹，近年來，我國智慧城市建設快速發展、取得階段性突破，同時也面臨城市一體化規劃建設不足、產城協同聯動不夠等問題。此外，伴隨人工智能等數字技術快速發展，數據要素價值日益凸顯，與城市經濟社會各領域深度融合滲透，驅動我國智慧城市建設邁向“體系重構、質效提升”的全域數字化轉型新階段。



“為順應新時期智慧城市發展的新形勢、新要求，我們會同相關部門制定了意見，以數據融通、開發利用貫穿城市全域數字化轉型建設始終，更好服務城市高質量發展、高效能治理、高品質生活。”陳榮輝說。



城市是推進數字中國建設的綜合載體。陳榮輝表示，意見以城市為載體推進數字技術與經濟、治理、生活深度融合，推進數字中國建設在城市全面落地，並統籌技術設施賦能與基礎制度創新雙輪驅動，聚焦城市轉型中產業高質量發展與長效運營。



怎樣推進全域數字化轉型？

