浙江杭州深化“室組地”聯合辦案機制

浙江省杭州市拱墅區紀委監委深入推動紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視巡察監督統籌銜接、貫通協調，以系統思維統籌“室組”聯動監督、聯合辦案機制，促進紀檢監察工作系統集成、協同高效，形成監督合力。圖為該區紀委監委針對典型案例開展“室組”聯合會商。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月21日電／據中國紀檢監察報報導，“他將功勞簿視作‘保險箱’，對紀法缺乏敬畏，導致在違紀違法的道路上越走越遠……”近日，華數集團召開警示教育大會，深刻剖析下屬子公司華數傳媒新媒體市場部原副總經理王亞夫職務犯罪案，教育引導幹部職工以案為鑒，築牢拒腐防變思想防線。



該起案件的順利辦結，得益於浙江省杭州市紀檢監察機關的“室組地”聯合辦案機制。由於案件問題線索源自其他留置案，且存在案情複雜、跨度時間長、涉案金額大等多重因素，僅憑派駐紀檢監察組單方力量，難以深入推進。為此，杭州市紀委監委啟動聯合辦案機制，由第六監督檢查室、駐市委宣傳部紀檢監察組、派駐華數集團紀檢監察組以及建德市監委派員組成聯合工作組。



在聯合工作組中，杭州市紀委監委第六監督檢查室負責牽頭抓總，充分發揮協調作用，在線索研判、管轄協調、留置執行、審理介入等關鍵環節給予業務指導；駐市委宣傳部紀檢監察組、駐華數集團紀檢監察組發揮對華數集團政治生態、行業特點熟悉的優勢，強化“組組”聯動，共同研判分析合同簽訂、打款異常、個人存取款異常、隱藏業務等關鍵問題，協同開展內部取證；建德市監委會同相關派駐紀檢監察組赴深圳、北京、青島等地調取銀行流水、關聯企業工商註冊信息、合作單位業務合同等，並發揮辦案經驗豐富、突破能力強的優勢，迅速鎖定關鍵證據。



“我們採取‘處室抓總、以地為主、組組配合’的方式，統一調配力量，集中優勢突破案件，最終達到多方力量‘一盤棋’的效果。”杭州市紀委監委第六監督檢查室負責同志表示。



健全完善“室組”聯動監督、“室組地”聯合辦案制度機制，對於促進紀檢監察工作系統集成、協同高效，實現高質量發展具有重大意義。杭州市紀委監委堅持系統觀念，不斷加強制度設計、要素保障、資源集約，著力發揮聯繫監督檢查室的統籌優勢、派駐（出）機構的一線優勢以及屬地紀委監委的集成優勢。通過“組”在“室”的協調指導下開展核查，固定關鍵證據後再交由“地”審查調查的“室組地”聯合辦案機制，極大提升了辦案質效。



在這一機制下，杭州市紀委監委案件監督管理室、各監督檢查室和案件審理室等部門根據職能職責，強化協同配合，做好對派駐（出）機構和區、縣（市）紀委監委聯合辦案的指導、協調，確保案件查處規範、高效、有序。市紀委監委派駐（出）機構和區、縣（市）紀委監委聯合辦案期間，明確責任分工、強化優勢互補、密切協作配合，做好信息互通、措施使用、證據共享及程序銜接等工作，實現重大事項關鍵環節集體會商研判、資源力量統籌調配、審查調查一體實施、以案促改同步深化，合力提升案件查辦質效。