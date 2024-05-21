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胡春華會見新加坡客人
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2024-05-21 14:42:09
5月20日，全國政協副主席胡春華在北京會見新加坡國際事務研究院主席戴尚志一行。（圖片來源：新華社）
中評社北京5月21日電／據新華社北京5月20日報導，全國政協副主席胡春華20日在北京會見新加坡國際事務研究院主席戴尚志一行，雙方就深化高質量和前瞻性合作、推動中新關係發展等話題交換意見。
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