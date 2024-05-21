河南新鄉建成統一平台　為群眾高效解糾紛

中評社北京5月21日電／初夏，走進河南省新鄉市紅旗區小店鎮，只見一片繁忙景象——省道一側，各式卡車運載著建材奔向工地；另一側，許多貨車拉著農副產品駛向遠方。處在中心城區與兩個開發區之間，小店鎮流動人口多，有時會出現經濟糾紛。遇到矛盾去哪裡找個說法？



走進小店鎮社會治理綜合服務中心，正在接訪的鎮黨委書記郝思奇給出答案：區裡建設了區、鎮、村三級社會治理綜合服務機構，搭建綜合調處化解平台，群眾只跑一地就可實現矛盾糾紛“閉環式流轉、全鏈條解決”。



新鄉市注重把預防抓在前，通過建設綜治中心、堅持調解優先、推進共建共享等工作，著力加大基層矛盾糾紛防範化解工作。這些做法如何開展？效果如何？記者來到新鄉展開調研。



預防在先，網格員及時發現問題



前段時間，紅旗區寶龍社區一家培訓機構出現經營困難，引發了報名家長的緊張情緒。這個情況被日常巡訪的網格員劉德康獲知，隨即向上一級網格員反映。新鄉市社會穩定前線指揮部公共安全專班立即協同文旅部門迅速反應。很快，在文旅等部門的介入下，所有涉事居民的孩子被協調到另一家培訓機構繼續完成所報課程。



“經過大數據平台分析，近期還有兩起這類事件發生。建議在全市對這類事項展開排查。”看到平台提示，新鄉市文旅部門聯合金融機構，將全市116家培訓機構錄入資金監管平台，避免其因經營困難等而無法提供有效服務。半年多來，新鄉市再無此類事件發生。



社情民意反映上來，讓預警跑在糾紛前。2023年以來，新鄉市組建社會穩定前線指揮部，成立11個工作專班，聯合21個部門，建立了風險聯席研判、聯動處置等機制，做到日清日結、即交即辦。



“通過督導督辦、倒查復盤，我們對落後部門採取約談警示，防止了矛盾糾紛的激化。”新鄉市社會穩定前線指揮部指揮長、副市長、市公安局局長朱東亞說。

