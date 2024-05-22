李家超記者會：盛事接連舉行　節目豐富吸引

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月22日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超5月21日上午在政府總部召開記者會，他介紹了香港舉辦各項盛事的情況。期間，他還就網約車事件、垃圾徵費等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：早晨。我多次講，政府正全力拼經濟、謀發展，政府提振經濟不會單靠一個方法，會共同運用多元方法，以產生協同效應。政府會推出琳瑯滿目的活動，創造機遇，包括盛事經濟、會議經濟、文化經濟、體育經濟、旅遊經濟，以及“日夜都繽紛”等活動，帶來人氣和財氣。政府會做好搭台和導演角色，業界就要演好自身角色，將人氣化為財氣，香港必然會演出一幕又一幕的精彩成績。



經過政府不斷努力，這方面的經濟效果已逐漸顯現出來，尤其在旅客訪港的經濟效益方面，在這方面的經濟效益正逐步擴大。今年首四個月，訪港旅客總數達到1 462萬人次，較去年同期增加一倍，其中，外國旅客有很好的增幅。單計四月，美國、加拿大和印尼的旅客錄得八成多增幅，大多是過夜客和長途客。按估算，每150萬名旅客可以帶來百分之0.1的GDP（本地生產總值）增長，長途旅客帶來的經濟增長就更大。我們會繼續推出各種活動，提振經濟。



今年一月，我們表示估計全年會有約150項盛事，現在我宣布會加碼60多項，全年將由150項增加至超過210項盛事，增幅超過四成。全年盛事預計吸引約170萬名旅客參與，他們會為香港帶來約72億元的消費額，經濟增加價值約為43億元。



今年下半年，我們會推出超過100項盛事，有文藝和創意活動、節慶匯演、體育比賽、大型會議、貿易展覽、金融峰會等涉及不同領域；既有全新的盛事，亦有載譽歸來的盛事。全新的盛事，包括“香港演藝博覽”、“香港時裝設計周”，以及和交通運輸有關的“超級樞紐博覽會”等。



下半年的盛事除了個別活動會吸引更多旅客數目之外，有三大因素會促使帶來更大經濟效益。