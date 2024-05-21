哈爾科夫戰事牽動俄烏衝突走向

中評社北京5月21日電／據新華網報導，俄羅斯軍方連日來在烏克蘭東北部哈爾科夫州發起攻勢。俄國防部日前通報說，俄軍已“解放”哈爾科夫州十多個居民點。烏軍方日前表示，俄軍不斷嘗試突破烏方防禦，烏軍正在集中力量阻止俄軍向縱深推進。烏總統澤連斯基20日再次敦促西方國家加快交付軍援以提升哈爾科夫地區的防禦能力。



媒體和分析人士認為，俄方試圖利用美西方更多軍事援助抵達烏克蘭前的“窗口期”在戰場上有所突破，俄烏衝突接下來或更為激烈膠著。衝突延宕已超過兩年，各方應尋求展開外交對話，為危機解決創造機會、建立途徑。



哈爾科夫州戰事起變



哈爾科夫州與俄羅斯接壤，該州首府哈爾科夫是烏克蘭第二大城市。



哈爾科夫方向的戰局此前曾多次發生變化。2022年2月烏克蘭危機升級後，俄軍對烏首都基輔和哈爾科夫等大城市展開全面進攻。同年9月初起，烏軍在美西方支持下發動反攻，重新控制哈爾科夫州。此後，俄軍開始轉入對烏東部地區的重點進攻。



最近十天以來，俄軍在哈爾科夫州發起攻勢。烏克蘭武裝部隊總參謀部近日表示，俄軍在該地區不斷嘗試突破防禦，烏軍正在集中力量阻止俄軍向烏縱深推進。據俄國防部19日通報，俄軍在哈爾科夫州沃爾昌斯克、利普齊等居民點擊退了烏軍的五次反擊，並在多條戰線占據有利陣地。



烏方任命的哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫19日在社交媒體上發文說，已有超過1萬名居民從該州多個地區撤離。



美國有線電視新聞網此前報導稱，俄軍正在哈爾科夫方向推進，占領居民點的速度“可能是特別軍事行動開始以來最迅速的”。英國《衛報》分析說，哈爾科夫州此前被認為是烏軍戰局穩定的地區，俄軍目前在此實現了逆轉，這是“烏克蘭在2024年遭遇的最新挫折”。



烏總統澤連斯基20日再次敦促西方國家加快交付援烏的防空系統，稱“這將為多次遭受空中襲擊的哈爾科夫提供更好保護”。據烏克蘭媒體21日報導，俄方當天凌晨再次對哈爾科夫市實施無人機襲擊。

