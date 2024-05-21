中方對安理會未通過外空安全決議表示遺憾

中評社北京5月21日電／據新華網報導，聯合國安理會20日表決俄羅斯和中國共提的外空安全決議草案，決議草案以7票贊成、7票反對、1票棄權的結果未獲通過。中國常駐聯合國代表傅聰對結果深表遺憾。



傅聰在表決後發言說，外空是全球公域，攸關全人類安全與福祉。確保外空和平屬性、促進外空合作，是國際社會的普遍追求，也是聯合國全體會員國的共同責任。1967年《外空條約》確立了和平利用、自由探索、國際合作等重要原則，並明確禁止在外空部署大規模殺傷性武器。隨著空間技術發展，外空領域出現一些新威脅、新挑戰。個別國家將外空界定為“作戰疆域”，加快外空軍力建設，在外空部署反導系統和進攻性武器。這些行為雖未被《外空條約》明令禁止，但加劇外空衝突風險，顯然違背條約確立的和平利用外空原則，與國際社會維護外空安全、推進和平利用外空事業的目標背道而馳。



傅聰說，上個月安理會未能通過美國和日本提出的外空安全決議草案。此後，俄羅斯又提出一份新的決議草案。這份草案肯定《外空條約》的作用和貢獻，同時也努力彌補條約空白，明確禁止在外空放置各類型武器，要求盡早締結外空軍控條約。這些內容均在聯大獲得超過三分之二會員國支持，反映了國際社會，特別是廣大發展中國家的普遍關切和呼聲。中方支持並共提了俄羅斯決議草案。但由於各方立場差異，草案在表決中未獲通過，中方對此深表遺憾。



傅聰表示，安理會近期圍繞兩份外空安全決議草案表決的結果說明，各方對此問題仍有不同理解和看法，凝聚共識仍需長期努力，外空治理進程仍任重道遠。國際社會應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，不斷加強對話、增進互信、深化合作，將外空打造為持久和平、共謀發展的新疆域。中方願繼續同國際社會一道，為維護外空安全、促進和平利用外空作出積極努力和貢獻。