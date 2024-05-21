富權：賴清德佐證自己是“務實台獨工作者”

中評社香港5月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：賴清德佐證自己是“務實台獨工作者”。以下為文章內容。



儘管賴清德在事前透過“宣傳機器”放出試探氣球，謂其“五二零”講話將會在兩岸關係事務領域“釋放善意”，而人們也樂觀其成，希望他能夠顧及二千三百萬台灣民眾的安寧福祉，拋棄其“台獨金孫”的執念，按照“憲政”體制及《兩岸關係條例》的定位，回到“憲法一中”的正確軌道上；但在聽完其昨日的“五二零”講話尤其是兩岸關係的部分內容，卻是完全失望了。因為賴清德的“五二零”講話，佐證自己就是不折不扣的“務實台獨工作者”，而且還籍著就職講話的機會，大肆販賣“兩國論”。這就預示著未來的四年，兩岸關係將更為惡化，甚至掀起台海危機，台海情勢動盪不安。正因為如此，台灣地區股市昨日就狂瀉一百五十多點，這是經濟領域對賴清德“五二零”講話投下了“不信任票”，比其在“二零二四”大選中，只獲少得可憐的四成選票，是更嚴峻的凶兆。



賴清德“五二零”講話在兩岸關係領域的基調，比同是民進黨籍，也同是受到美國施加壓力的陳水扁、蔡英文更“獨”。實際上，陳水扁的“五二零”講話，還有“四不一沒有”亦即“只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣佈『獨立』，不會更改『國號』，不會推動『兩國論入憲』，不會推動改變現狀的『統獨議題公投』，也沒有廢除『國統綱領』與『國統會』的問題”。因當時大陸的反應是，不但要聽其言，還要觀其行。果然，不旋踵，陳水扁就大肆鼓吹“一邊一國論”，實行“終統廢統”，推動“入聯公投”，因而被美國視為“麻煩製造者”。



而蔡英文為了取得美國的支持，對美國作出了遵循“憲政體制”的承諾，因而在“五二零”講話中，雖然拒絕提及“九二共識”，卻也至少還提到幾個核心元素，包括：一、承諾依據“中華民國憲法”、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務；二，​​一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實；三，​​既有政治基礎包括兩岸過去二十多年來協商和交流互動的成果。當時大陸方面認為這是“沒有完成的答卷”。



而現在，賴清德卻是交出一份“白卷”，而且還是拋出一份“『兩國論』宣言書”。不但全然不提《兩岸人民關係條例》，而且還以“兩岸互不隸屬”、“反併吞，護主權”等言論，強化“國與國關係”。誠然，基於賴清德本身的“台獨金孫”背景，也基於民進黨“台獨黨綱”的束縛，人們也明白，其難以公開宣布接受“九二共識”，但起碼也應當提及“中華民族”、“中華文化”和“中華文明”等較為寬廣的詞彙。然而，賴清德連這最基本、最低程度的善意也奢於表達，反而是肆意要將兩岸關係推向“敵對關係”，以將“中華民國國民”、“國籍”、“主權”捆綁在一起的方式，拋出了新型的“兩國論”。

