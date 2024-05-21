內塔尼亞胡對國際刑事法院逮捕令表示不滿

中評社香港5月21日電／以色列總理本傑明·內塔尼亞胡表示，國際刑事法院首席檢察官卡里姆·汗為自己和國防部長約阿夫·加蘭特申請逮捕令“是反猶太主義從大學校園轉移到國際刑事法院的新例子”。



TRT消息，本雅明·內塔尼亞胡發布了有關國際刑事法院首席檢察官汗提出下發逮捕令申請圖像的聲明。



內塔尼亞胡說，總檢察官的逮捕令申請是“荒謬和錯誤的”，這是“針對整個以色列國家和軍隊的”。



內塔尼亞胡指出：“自10月7日以來造成巨大人道主義災難的加沙襲擊仍將繼續，我承諾國際刑事法院無法阻止以色列推翻哈馬斯”。



談到許多國家在大學舉行示威要求以色列停止對加沙的襲擊并支持巴勒斯坦的本雅明·內塔尼亞胡表示，上述逮捕令申請“是從大學校園向國際刑事法院傳播反猶太主義的新例子”。



以色列總統艾薩克·赫爾佐格也對國際刑事法院首席檢察官汗向內塔尼亞胡和加蘭特發出“逮捕令”的申請表示不滿。



赫爾佐格在其社交媒體賬戶上發表的聲明中說，汗的聲明“超出了標准”，“國際司法體系面臨崩潰的危險”。



赫爾佐格總統表示，對內塔尼亞胡和加蘭特申請逮捕令是“單方面的政治步驟”。



國際刑事法院首席檢察官克里姆·汗發表聲明稱，他已向內塔尼亞胡和國防部長加蘭特發出“逮捕令”申請。



國際刑事法院昨天發表書面聲明表示，首席檢察官卡里姆·汗申請對以色列總理本傑明·內塔尼亞胡、以色列國防部長約夫·加蘭特、哈馬斯政治局局長伊斯梅爾·哈尼亞、哈馬斯加沙領導人葉海亞·辛瓦爾和哈馬斯軍事派別卡桑旅領導人穆罕默德·戴夫下發了“逮捕令”申請。