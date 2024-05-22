且十：賴是“鐵杆台獨”分子 必遭大陸打擊

中評社北京5月22日電（作者 且十）5月20日，賴清德正式上任台灣地區領導人。循例，賴清德發表了他的就任講話，不出所料，這是一篇充滿“兩國論”的“台獨”宣言，與蔡英文的兩次就任講話相較，只能說沒有最“獨”衹有更“毒”。



1月13日台灣選舉結束，美國便派人穿梭往來兩岸，學界都認為美國“疑賴”未消，在俄烏戰事未定、中東衝突難解的當下，不允許賴清德在台海生事，肯定要強壓賴清德兌現“延續蔡英文路線”的競選諾言。布林肯訪華，也妄圖用賴清德會“維持台海現狀”來向中國要價。只是，中國對美國人的“台灣牌”有清醒的認識，大陸對賴清德的“台獨”本性沒有掉以輕心。



其實，美國用一個什麼“蔡英文路線”來換取大陸放鬆打擊“台獨”分裂活動的壓力，本身就是審錯了題，或者說是一個對大陸的話語陷阱。蔡英文執政八年，聽美國人的話，以美國利益為優先，美國當然滿意，希望賴清德也能象蔡英文一樣聽話，這個才是“延續蔡英文路線”的本意。但蔡英文拒不承認“九二共識”，導致兩岸兵凶戰危，所謂的“蔡英文路線”怎麼可能是大陸滿意或者說能接受的路線？



就拿兩岸關係來講，蔡英文在2021年提出“四個堅持”的謬論，被國台辦批為“兩國論”。下台之前，蔡英文接受英國廣播公司專訪，就台灣的定位，蔡宣稱，“我們要靠自己”，“台灣人民自己做決定”，台灣擁有所謂的“政治制度、憲法、法律和軍隊”，擁有所有“國家”所需的要件，“只是沒有足夠多的邦交國，缺少外交承認”；不過，蔡強調，“台灣是由台灣人決定詮釋，是享有自由民主與進步價值的‘民主國家’”。

