外交部：一中原則是人心所向、大義所在

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月22日電（記者 海涵）近期，眾多國家和國際組織領導人重申堅持一個中國原則，支持中國統一大業。外交部發言人汪文斌5月21日在例行記者會上指出，近來，許多國家政要和國際組織負責人密集發出恪守一個中國原則的正義之聲，充分說明堅持一個中國原則是人心所向、大義所在。



汪文斌說，哈薩克斯坦總統托卡耶夫表示，哈方堅定不移恪守一個中國原則，這一立場永遠不會改變。烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫表示，台灣地區選舉是中國的內部事務，別國無權干涉和指手畫腳，烏方堅定奉行一個中國原則的立場永遠不會動搖。吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫表示，在台灣、涉疆、涉港、涉藏等問題上堅定支持中方。巴基斯坦總統扎爾達里表示，巴方堅定奉行一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，這一點不容置疑。委內瑞拉總統馬杜羅表示，世界上衹有一個中國，在以聯合國為核心的國際體系中也衹有一個中國，這是毋庸置疑的事實。任何妄圖破壞一個中國原則的行徑注定失敗。基裡巴斯總統兼外長馬茂表示，支持中國維護國家統一和主權領土完整的正確立場，並將恪守聯大第2758號決議。第33屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議通過決議，重申恪守一個中國原則。圭亞那總理菲利普斯表示，不支持台加入任何衹有主權國家才能加入的國際組織或參加國際會議。湯加首相胡阿卡瓦梅利庫表示，湯方恪守一個中國原則，堅定支持聯大第2758號決議。俄羅斯外長拉夫羅夫表示，在台灣問題上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。塞爾維亞外長久裡奇表示，在台灣問題上，塞爾維亞衹有一個政策，那就是友好的、兄弟般的中國主權和領土完整不可侵犯。塞爾維亞堅定支持一個中國原則，承認中國所有邊境線，認為以何種方式解決台灣等問題是中國自己的事。斯里蘭卡議長阿貝瓦德納、博茨瓦納議長斯凱萊馬尼、老撾副總理兼外長沙倫賽、巴勒斯坦總統府、伊朗外交部，以及聯合國日內瓦辦事處總幹事、維也納辦事處總幹事、聯合國貿發會議秘書長、國際原子能機構總幹事、世界知識產權組織總幹事、紅十字會與紅新月會國際聯合會秘書長、南方中心執行主任、上海合作組織秘書長等公開重申堅持一個中國原則，遵守聯大第2758號決議，反對任何形式的“台獨”分裂。



汪文斌表示，正如中共中央政治局委員、外交部長王毅所指出的，一個中國原則不可違，“台獨”分裂行徑不可行，中國統一的大勢不可逆。“台獨”分裂勢力每興風作浪一次，國際社會堅持一個中國的共識就鞏固一分，對中方立場的理解支持就增進一分。這就是得道多助、失道寡助的道理。國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。中國實現完全統一的歷史大勢不可阻擋。任何人妄圖挑戰一個中國原則、阻撓中國統一，都如同螳臂擋車，都將落得個身敗名裂的下場。





