外交部：嚴正要求有關國家停止操弄涉台問題

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月22日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌5月21日在例行記者會上應詢表示，我們嚴正要求有關國家和相關政客，停止在涉台問題上搞政治操弄，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號，停止違背國際信義、虛化掏空一個中國原則的錯誤行徑。



有記者提問，我們注意到，有少數中國建交國的議員、前政要等參加了賴清德“就職儀式”或對賴表達了“祝賀”，請問中方對此有何評論？



汪文斌指出，我們堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫、明確的。少數國家和政客的錯誤言行違背了一個中國原則和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉，損害中國主權和領土完整，危害台海和平穩定，我們對此予以強烈譴責。



汪文斌強調，一個中國原則是中國發展與世界各國關係的政治基礎和前提。一個中國原則的含義十分明確，那就是世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。我們嚴正要求有關國家和相關政客，停止在涉台問題上搞政治操弄，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號，停止違背國際信義、虛化掏空一個中國原則的錯誤行徑。



汪文斌表示，近期，許多國家政要和各界人士密集發聲，重申恪守一個中國原則，堅定支持中方反對“台獨”分裂、爭取國家統一的正義事業，發出了國際社會的正義之聲。這再次說明國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動，一個中國原則不可違，中國統一的大勢不可逆。搞“以台制華”是在玩火，必將引火燒身、自食苦果。中方將採取一切必要措施堅定維護自身利益。





