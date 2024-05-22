布林肯向賴清德致賀　外交部：已提出嚴正交涉

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月22日電（記者 海涵）美國國務卿布林肯向台灣地區新任“領導人”致賀。外交部發言人汪文斌在昨日例行記者會上就此予以駁斥，他指出，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



汪文斌表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何借口干涉台灣事務。我們敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守拜登總統不支持“台獨”、不支持“兩個中國”“一中一台”、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止虛化掏空一個中國原則，停止以任何方式縱容支持“台獨”分裂勢力，停止破壞台海和平穩定。



汪文斌說，“台獨”是死路一條，縱容支持“台獨”注定失敗。任何外部勢力干預都阻擋不了中國統一的歷史大勢，任何挑戰一個中國原則、危害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到中方堅決有力回擊。