寇健文：美國在未來兩岸關係中不再是仲裁者

政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月14日電（記者 俞敦平）針對520賴清德就職演說的內容和接下來美中雙方的回應，寇健文從中總結出了“賴政府”的兩岸政策，中美的態度，以及未來兩岸關係的挑戰和變數。他強調，短期內兩岸關係難以改善，民間交流也將受到政治因素的干擾，並且美國在其中扮演的重要角色將持續影響兩岸關係的走向。他也認為賴清德520演說的內容主要是針對美國而非北京，而他預測美國在未來的兩岸關係中，美國不再是仲裁者，而是主要的行為者之一。



21日上午，政治大學國際關係研究中心於國關中心會議廳舉行，＂520後，兩岸關係 與區域安全展望座談會＂。由政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文主持，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢、政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇、“國防大學”中大陸事事務研究所教授馬振坤和國立政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯與談。



寇健文大致上分成四個主軸來討論賴清德520演說中關於兩岸政策的部分。首先，是“賴政府”表達出了明確的政策原則與期待。他指出，520演說中賴清德清楚闡述了對兩岸政策的立場和期待。他指出，賴清德在演說中強調“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，並詳細解釋了他的理由。他分析說，賴清德提到了要維護兩岸和平穩定現狀，逐步恢復既有的兩岸協議與制度規範，並致力於兩岸正常健康有序的交流。同時，賴清德也表達了在兩岸對等互動過程中釋出善意的意願。然而，這些善意僅限於“賴政府”可以接受的立場框架內，不會超出這一範圍。

