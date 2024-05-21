外交部駁斥美政要向台灣地區領導人“祝賀”

中評社香港5月21日電／針對美國國務卿布林肯向台灣地區領導人賴清德表達“祝賀”，外交部發言人汪文斌21日在例行記者會上答問時表示，美方做法嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，敦促美方切實恪守不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止虛化掏空一個中國原則。



“美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向‘台獨’分裂勢力發出嚴重錯誤信號。”汪文斌說，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



新華社報導，汪文斌表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何借口干涉台灣事務。



“我們敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守拜登總統不支持‘台獨’、不支持‘兩個中國’‘一中一台’、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止虛化掏空一個中國原則，停止以任何方式縱容支持‘台獨’分裂勢力，停止破壞台海和平穩定。”汪文斌說。



汪文斌表示，“台獨”是死路一條，縱容支持“台獨”注定失敗。任何外部勢力干預都阻擋不了中國統一的歷史大勢，任何挑戰一個中國原則、危害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到中方堅決有力回擊。