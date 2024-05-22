中評現場：“推動國際貿易中心發展”研討會

“推動國際貿易中心發展”研討會現場。由左至右分別為：黃英豪，葉澤恩，方舟，張家敏，徐岩（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月22日電（記者 盧哲）由香港再出發大聯盟主辦，一國兩制研究中心協助舉辦的“推動國際貿易中心發展”研討會21日在香港中環舉辦。



研討會由港區全國人大代表、再出發大聯盟副秘書長、立法會議員黃英豪主持，調研小組召集人、香港促進現代化專業人士協會副會長葉澤恩，一國兩制研究中心研究總監方舟博士，利豐發展（中國）董事總經理張家敏，香港科技大學商學院徐岩教授參與討論。



香港再出發大聯盟早前表示，在國家《十四五規劃綱要》下，確立了香港在國家整體發展中的角色和功能，建設八大中心，大聯盟抽取其中四大中心作調研，包括：國際貿易中心、中外文化藝術交流中心、區域知識產權貿易中心及國際航空樞紐，名為“香港新動能產業發展的調研”。其中，黃英豪為國際貿易中心調研團負責人，調研團成員還包括葉澤恩、張家敏、徐岩以及香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭鬆岩博士。



據瞭解，《香港國際貿易中心發展策略》展望了東南亞和中東市場的機遇，提出跨境電商、數字技術和海外倉建設已成為當下世界貿易產業發展的最主要載體，系統闡述了下一階段香港國際貿易中心發展的四個方向：一是搭建以雲計算平台為基礎，結合人工智能、區塊鏈等技術為支撐的普惠性數字化平台；二是完善海底光纜等數字基建，提升香港亞太數據樞紐地位；三是發揮物流樞紐優勢，與各方合作推動跨境電商的發展及海外倉的建設；四是借助新型離岸貿易服務的發展，建設香港成為跨國供應鏈管理中心。