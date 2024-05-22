國新辦舉行發布會介紹新疆現代化發展新篇章

國務院新聞辦公室於21日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜圍繞“以高質量發展新成效扎實推進中國式現代化新疆實踐”作介紹，並答記者問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於21日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜圍繞“以高質量發展新成效扎實推進中國式現代化新疆實踐”作介紹，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局副局長、新聞發言人邢慧娜：女士們、先生們，大家上午好。歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會的第21場，請新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜先生向大家介紹“以高質量發展新成效扎實推進中國式現代化新疆實踐”有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天發布會的還有：新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區常務副主席陳偉俊先生，新疆維吾爾自治區副主席孫紅梅女士，新疆維吾爾自治區發展改革委黨組書記、副主任王巋然先生。



現在先請艾爾肯·吐尼亞孜先生作情況介紹。



新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜：女士們、先生們，各位記者朋友們，很高興在這裡和大家見面。首先，我代表新疆維吾爾自治區黨委、政府和新疆各族群眾，向長期以來關心、支持和幫助新疆的各界朋友們表示衷心的感謝！



以習近平同志為核心的黨中央高度重視新疆工作，對新疆各族人民充滿特殊關懷。習近平總書記深情地說，“我一直關心新疆的建設發展”。2022、2023年總書記連續兩年親臨新疆，發表重要講話、作出重要指示，為新疆工作指引航向、擘畫藍圖。



這兩年，中央對新疆轉移支付達1.05萬億元，19個對口援疆省市、累計投入預算內援疆資金390多億元，讓新疆2598萬各族群眾、深刻感受到了總書記、黨中央特殊關心關懷和全國人民的深情厚誼。



我們牢記囑托、感恩奮進，牢牢把握新疆在國家全局中的戰略定位，完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，統籌發展和安全、開放和穩定，緊貼民生推動高質量發展。去年，新疆GDP、投資、消費、進出口、財政、居民收入等6項主要指標增速均位居全國前5位，是近年來新疆經濟社會發展質效最好的一年。