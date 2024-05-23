彭韜語中評：賴清德充滿敵意的對抗思維

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社圖片） 中評社北京5月23日電（記者 海涵）華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜日前就賴清德“5·20”講話有關兩岸關係內容接受中評社記者採訪，他指出，在這個講話中，賴清德對於兩岸關係緊張局勢沒有絲毫緩和跡象，反而變本加厲叫囂，其“台獨”意味更加明顯和激進。賴的講話通篇聽下來讓人感覺不到絲毫善意，更多的是惡意與對抗。賴清德宣稱的所謂“維持現狀”，無異為顛覆現狀。



彭韜表示，8年前的蔡英文還是用“對岸”的稱呼，此次賴清德講話通篇都稱“中國”，“兩國論”的意涵不言而喻。賴清德的“台獨”本性和強硬政治性格表明了他對兩岸關係的錯誤認識和危害，其種種危險行徑絕對不會給台灣帶來和平，只會給台灣同胞帶來深重災難，把台灣推向戰爭深淵。



彭韜說，賴清德520講話依然延續蔡英文“四個堅持”對抗模式話術，他說“新政府將秉持四個堅持，不卑不亢，維持現狀”，也就是說，賴清德今後必定圍繞“堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯並吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志”所謂“四個堅持”內容處理兩岸關係事宜。很明顯，賴清德所謂的“維持現狀”就是走以前蔡英文“四個堅持”和“反中抗中”的老路，但為了避免刺激大陸，卻謊稱“‘中華民國’台灣的未來由兩千三百萬人民共同決定”來轉移話題。賴清德其實是裹挾兩千三百萬台灣人坐上與中國大陸對抗的“台獨”戰車，將兩千三百萬台灣人和14億中國人割裂開來，以所謂“維持現狀”或“守護主權”來欺騙民眾，並延續不承認兩岸同屬一個中國的事實。而關於“九二共識”，8年前的蔡英文還提到“尊重92年兩會會談既有的事實與政治基礎，持續推動兩岸關係和平穩定發展”，此次賴清德講話通篇不見“九二共識”，一如既往地否定“九二共識”。

