新疆自治區副主席答中評：加快推進文旅建設

新疆維吾爾自治區副主席孫紅梅（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於21日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，新疆維吾爾自治區有關負責人圍繞“以高質量發展新成效扎實推進中國式現代化新疆實踐”作介紹，並答記者問。新疆維吾爾自治區副主席孫紅梅在回答中評社記者提問時表示，將通過深化文旅融合、打造高等級旅遊品牌集聚區、培育特色旅遊業態及提升旅遊服務品質等舉措，加快推進新疆由旅遊資源大區向旅遊經濟強區邁進，讓旅遊業成為興疆富民的支柱產業。



中評社記者提問，“新疆是個好地方”享譽全國。近期《我的阿勒泰》正在熱播，阿勒泰成為了很多人向往的詩和遠方。未來新疆在推進旅遊業高質量發展方面有哪些舉措？



孫紅梅表示，電視劇《我的阿勒泰》之所以打動和吸引觀眾，是新疆綺麗的自然風光、濃鬱的民族風情，還有多民族的交往交流交融。阿勒泰是新疆的一個縮影。新疆擁有世界級文化旅遊資源，這裡自然景觀獨特，雪山戈壁、森林草原、河湖沙漠獨具魅力；這裡歷史底蘊深厚，四大文明在此交匯，樓蘭古城、交河故城、高昌故城、克孜爾石窟、蘇巴什佛寺遺址舉世聞名；這裡多民族文化交融薈萃，維吾爾木卡姆、瑪納斯、阿依特斯、江格爾等文化瑰寶熠熠生輝。



我們要認真貫徹落實習近平總書記關於旅遊工作的重要指示，堅持守正創新、提質增效、融合發展，加快推進新疆由旅遊資源大區向旅遊經濟強區邁進，讓旅遊業成為興疆富民的支柱產業。



一是深化文旅融合。堅持以文塑旅、以旅彰文，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，充分挖掘利用豐富的歷史文化、紅色文化等資源，打造富有文化內涵、特色鮮明的旅遊精品。我們加快推進西域都護府遺址群考古遺址公園，北庭故城考古遺址公園的建設，依托克孜爾石窟、蘇巴什佛寺等世界級文化遺產建設高品質的旅遊景區。促進非物質文化遺產與旅遊深度融合，今年新疆非遺館將落成並開館。



二是打造高等級旅遊品牌集聚區。加強旅遊景區改造升級，發揮世界遺產和國家5A級景區帶動作用，建設世界級旅遊目的地。我們要提升獨庫公路、G219、伊昭公路、阿禾公路等特色風景道的品質，打造國內頂級自駕旅遊線路。