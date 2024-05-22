新疆自治區：錨定目標　扎實做好鄉村全面振興

新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於21日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，新疆維吾爾自治區有關負責人圍繞“以高質量發展新成效扎實推進中國式現代化新疆實踐”作介紹，並答記者問。新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜在回答記者提問時表示，新疆有獨特的做好“三農”工作的優勢條件。為保障國家糧食和重要農產品的供給安全作出了積極貢獻。新的起點上，將錨定建設農業強區目標，全力打造全國優質農牧產品的重要供給基地，扎實做好鄉村全面振興這篇大文章。



有記者提問到，新疆糧食、棉花、瓜果、牛羊等農畜產品具有獨特優勢，請問新疆在發展現代農業方面有哪些考慮？



艾爾肯·吐尼亞孜表示，新疆有獨特的做好“三農”工作的優勢條件。新疆依托獨特的光熱和水土資源，統籌水資源高效利用，去年新疆糧食種植面積4237.2萬畝、增加586.3萬畝，占全國增量的六成以上；糧食產量423.8億斤，增加61.1億斤，占全國增量的三成以上；糧食單產達1000斤，糧食面積的增量、產量的增量連續2年居全國第一，單產位居全國第二。作為國家優質棉基地，新疆棉花總產、單產連續30年居全國首位。這些不僅端穩了新疆人的飯碗，而且為保障國家糧食和重要農產品的供給安全作出了積極貢獻。



艾爾肯·吐尼亞孜表示，新的起點上，我們將錨定建設農業強區目標，全力打造全國優質農牧產品的重要供給基地，扎實做好鄉村全面振興這篇大文章。首先，進一步提升糧食和重要農產品供給能力。積極用好新疆較好的自然氣候條件、充裕的耕地資源，挖掘水資源潛力空間，今年我們力爭棉花總產繼續保持在500萬噸以上，糧食產量至少再增加20億斤以上，打造“西部糧倉”，讓“中國碗”裝入更多“新疆糧”。其次，突出抓好糧油、棉花和紡織服裝、綠色有機果蔬、優質畜產品等涉農產業集群建設，強龍頭、補鏈條、興業態、樹品牌，加快構建現代農業產業體系。大家也許聽說過，新疆有首民謠叫“吐魯番的葡萄、哈密的瓜、庫爾勒的香梨人人誇”，新疆作為“瓜果之鄉”，我們將擦亮金字招牌，推動喀什的石榴、阿克蘇的蘋果、和田的紅棗等更多優質農產品走進全國老百姓的家中。同時，大家也都知道新疆的牛羊肉品質很好，是因為新疆牛羊“喝的是天山雪水、吃的是天然牧草”，因此新疆的“羊肉串”馳名全國，我們將厚植品牌優勢，拓寬營銷渠道，讓更多的人吃上新疆優質畜產品。第三個方面，強化耕地、水資源、科技等要素保障。扎實推進高標準農田建設和高效節水灌溉，深入實施種業振興行動，加大高產栽培、病蟲害防治等農業核心技術攻關，助推農業高質量發展跑出“加速度”，促進農牧民持續穩定增收致富、共享鄉村振興發展成果。