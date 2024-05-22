陳偉俊：新疆多措並舉為青年就業提供支持

新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區常務副主席陳偉俊（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於21日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，新疆維吾爾自治區有關負責人圍繞“以高質量發展新成效扎實推進中國式現代化新疆實踐”作介紹，並答記者問。新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區常務副主席陳偉俊在回答記者提問時表示，這些年，新疆始終把促進青年，特別是高校畢業生就業作為工作的重點，千方百計為他們就業、創業提供支持。新疆區域大、就業潛力大，創業成就夢想的希望也大，歡迎廣大有志青年積極投身新疆火熱實踐，書寫精彩人生篇章。



有記者提問到，新疆自治區如何推動青年就業？2023年新疆年輕人就業水平及未來預測就業情況如何？他們更希望在哪些領域就業？



陳偉俊表示，青年人朝氣蓬勃、勇於創新，是新疆發展的有生力量，也是希望所在。這些年，我們始終把促進青年，特別是高校畢業生就業作為工作的重點，千方百計為他們就業、創業提供支持。2023年，應屆高校畢業生就業去向落實率在90%以上。今年，新疆高校畢業生等青年就業群體規模在進一步擴大，表面上看是給促進就業工作帶來了壓力，但我們理解，本質上是為新疆高質量發展提供了堅實的人才動力，是一件好事情。我們將出台針對性政策措施，開展系列服務活動，支持他們到各行各業各展所長、施展才華、建功立業。



一是強化渠道拓展。穩定擴大機關事業單位、國有企業、基層項目等招聘招募，引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，也支持他們自主創業、靈活就業。



二是強化崗位推送。堅持線上線下相結合，繼續推進公共就業服務進校園，將崗位信息、指導培訓、創業扶持等服務送到畢業生身邊。前段時間，我們舉辦了2024年高校畢業生春季招聘會，當天就有1031家企事業單位提供就業崗位2.5萬餘個，吸引了3.6萬人進場求職，線上直播活動參與人數達到330多萬人次。