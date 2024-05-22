王巋然：對口援疆成效顯著各族群眾無限感恩

新疆維吾爾自治區發展改革委黨組書記、副主任王巋然（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月22日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於21日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，新疆維吾爾自治區有關負責人圍繞“以高質量發展新成效扎實推進中國式現代化新疆實踐”作介紹，並答記者問。新疆維吾爾自治區發展改革委黨組書記、副主任王巋然在回答記者提問時表示，提到對口援疆，全疆上下都有一個共識：對口援疆成效顯著，各族群眾無限感恩。下一步，我們要把鑄牢中華民族共同體意識貫穿援疆工作的全過程，堅持“輸血造血”並重，在造血上努力下功夫，夯實凝聚人心的物質基礎、社會基礎和思想基礎。



有記者提問到，艾爾肯主席剛才提到，對口援疆給新疆帶來了很大的幫助。我們知道，包括北京在內的全國19個省市承擔了對口支援新疆任務。請問，自治區如何用好對口援疆扶持政策，不斷提高新疆自身的造血功能？



王巋然表示，提到對口援疆，全疆上下都有一個共識：對口援疆成效顯著，各族群眾無限感恩。我們感恩習近平總書記、黨中央為新疆量身定制的對口援疆這一國家戰略，充分發揮社會主義集中力量辦大事的政治優勢。鞏固和拓展脫貧攻堅成果，讓各族群眾在共同富裕道路上一個都不掉隊。我們感恩19個援疆省市、中央國家機關和中央企業對新疆的大力支持，每年投入新疆的真金白銀就有170多億元，有70%投向南疆，助推新疆同全國一道邁上高質量發展的軌道。我們也要感恩萬千援疆幹部，他們無悔付出、無私奉獻，他們與新疆基層幹部群眾結對子、認親戚，開展多層次、多渠道、常態化地交流交往交融，譜寫了一曲曲新時代的援疆贊歌。



下一步，我們要把鑄牢中華民族共同體意識貫穿援疆工作的全過程，堅持“輸血造血”並重，在造血上努力下功夫，夯實凝聚人心的物質基礎、社會基礎和思想基礎。



一是夯實造血基礎。要緊緊圍繞科技、教育、人才這些事關新疆根本性、長遠性、基礎性的工作，提高各級各類教育教學水平，堅定推行國家通用語言文字的教育，新建、改擴建一批高等院校，把我們教育、醫療的組團式援疆範圍拓展到文化、科技、產業等領域，同時深化幹部人才交流合作，提高新疆自身發展能力。