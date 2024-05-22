仇長根語中評：賴為蓄意破壞兩岸現狀做準備

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社資料照） 中評社北京5月22日電（記者 李子寧）賴清德20日發表就職演說。就此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根接受了中評社記者採訪並進行解讀。他表示，總的來看，賴誤判台海局勢，造成其520講話“台獨”基調越來越強硬，可以說是升級版的“兩國論”，而且還是赤裸裸的“挑釁”。賴所謂的“穩健、自信、負責、團結”四元素，完全是欺騙島內民眾，只為了向美方“有所交待”。此外，賴宣揚“兩岸互不隸屬”，實質是“兩個中國”“一邊一國論”。賴拒絕“九二共識”，不提“兩岸條例”，迴避“中華民族”，緊抱“美國大腿”，“以武謀獨”，流露出強硬的“抗中”色彩，也印證了其2017年所言“我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變”。因此，可以說未來四年，兩岸關係面臨的風險與挑戰，恐比蔡施政的8年更加強烈，更具“不確定性”。



仇長根指出，賴講話是趁機向國際社會傳遞“中華民國台灣是一個主權獨立的國家”，重點是在“中華民國”裡面加注“台灣”。並且再次揚言“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，目的是突顯堅持所謂“台灣主權”，將兩岸關係定位為“兩國關係”，也徹底暴露其“台獨金孫”和“務實台獨工作者”的真面目。



對於賴在講話提到“台灣400年”的概念，仇長根分析，其用意在於否定中國千年歷史，視1949年遷台後的“中華民國”為“外來政權”，將台灣與中國切割。賴把台灣比作“母親”，並稱台灣為“偉大國家”，否認“台灣是中國一部分”的事實，盡顯濃烈的“台獨”意味和頑固的“台獨”立場。可以說，“蔡規賴隨”，賴的“台獨”圖謀比蔡更加赤裸。

