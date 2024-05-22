王海良語中評：賴葬送台海和平與台灣前途

上海東亞研究所所長王海良 中評社北京5月22日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良日前就賴清德“5· 20”講話接受中評社記者採訪，他表示，賴清德520講話的總基調是，台灣在他治下要進一步走向事實“台獨”。作為務實“台獨工作者”，在賴清德眼裡，“台灣與大陸井水不犯河水，大陸管不著，也管不了”，他準備與大陸對抗到底。從中可以看出，賴清德已經確定了自己的歷史使命與歷史定位，這就是更堅決、更清晰、更充分地實現可能的階段性“台獨建國”。由此也可以斷言，兩岸關係惡化沒有回轉餘地，兩岸對抗衹有惡性螺旋上升。



王海良表示，在蔡英文的“四個堅持”之上，賴清德以“中華民國憲法”為法理依據，闡述“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，再以“中華民國國籍”區分兩岸、以“國名三名並立”方式隱喻“台灣等同於國家名稱”。賴清德稱，“無論是‘中華民國’、‘中華民國’台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們‘國家’的名稱”。這裡無法迴避的問題是，“台灣是國家的名稱嗎？”可以說，賴清德為了所謂正名、證明“台獨”的客觀性，真是攪盡了腦汁。如果說“中華民國台灣”是蔡英文的荒謬發明的話，賴清德則更上了一個台階，在“台獨”正名上搞了一個集大成。不過，他沒意識到，“國家的名稱”豈能當作一塊橡皮泥隨便捏成什麼樣？這只能證明，賴清德一心只想謀“獨”，根本不顧體統，完全不講規矩。可以說，在這個世界上，衹有賴清德所代表的“台獨”勢力相信“台灣是國家的名稱”。



賴清德再度強調“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，並呼籲大陸正視“中華民國”存在的事實。此外，講話通篇使用“中國”二字指代大陸。王海良就此指出，這是赤裸裸的“兩國論”。在用名稱搞“台獨”定位方面，賴清德比蔡英文要乾脆得多。賴清德毫不隱諱和掩飾，懶得用“對岸”指代大陸。在賴和他的智囊們看來，衹有採用這樣的名稱，才能把台灣與大陸標定為兩個“國家”，以達到為“台獨”做鋪墊的目的。這就是“獨台”路徑和策略，是比“台獨”更現實、更便捷、更平和的操作。這看似風輕雲淡，實則進行認知作戰。

