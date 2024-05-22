張文生答中評：賴講話是徹頭徹尾台獨自白書

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社資料圖） 中評社香港5月22日電（記者 盧哲）關於台灣地區領導人賴清德“5·20”講話中涉兩岸關係內容，廈門大學台灣研究院副院長張文生接受中評社記者訪問時表示，賴清德的講話可以說是一篇“台獨”的自白書。賴清德的講話給兩岸關係的性質定了調，也給未來的兩岸關係的發展定了調。未來四年，兩岸關係不會穩定，兩岸政治上的對立鬥爭會更加嚴峻。“台獨”的政策基礎之上是不可能有和平穩定的兩岸關係的。而大陸民眾與海內外中國人堅持反“台獨”反分裂的鬥爭會不斷地進行下去。



張文生認為，總的來看，賴清德的講話可以說是一篇徹頭徹尾的“台獨自白書”。賴清德在通篇的講話當中，把兩岸關係定位成“國與國”的關係，把台灣定位成一個所謂的“主權獨立的國家”，可以說是賴清德的“台獨政治工作者”、“台獨金孫”的政治本質大暴露。



張文生指出，賴清德不光是說“中華民國台灣是一個主權獨立國家”，而且把“台灣”、“中華民國”，“中華民國台灣”都混為一談，都當做所謂的“國名”，可以說比蔡英文的“兩國論”更進了一步。“賴清德不光說‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬，而且說有‘中華民國’的國籍的才是‘中華民國’的國民，明擺著就是把大陸民眾來當做外國人看待。”張文生說，這比蔡英文的“兩國論”是有過之而無不及，可以說賴清德是一個赤裸裸的、更加激進的頑固“台獨”分子。

