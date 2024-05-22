李家超：三項因素促使帶來更大經濟效益

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月22日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，下半年的盛事活動除個別活動吸引更多旅客外，也有三項因素促使為香港帶來更大經濟效益。



李家超說，下半年的盛事除了個別活動會吸引更多旅客數目之外，有三大因素會促使帶來更大經濟效益。



第一，盛事經濟和近月中央推出的多項挺港惠港措施，會產生協同效應，倍增經濟效益。中央挺港惠港措施包括新增10個人遊城市，商務簽注逗留期限由七日增加一倍至14日，商務簽注可以“全國通辦”，以及將人才簽注的適用範圍，由大灣區內地城市擴展至北京和上海等新措施。內地同胞來香港人數大增，會與盛事經濟，產生乘數效應，倍增經濟效益。



第二，盛事與盛事之間的協同效應。全年盛事的總數，由150項增加至超過210項。換言之，每兩日就最少有一項盛事。盛事連續舉行，會產生協同效應，節目更豐富、更吸引，使旅客留港時間更長、更多消費。



第三，接待能力不斷提升、回復正常，有助放大盛事的經濟效益。香港的航空運力正不斷提高，年底更會全面回復正常，香港將迎來更多長途旅客。同時旅遊和相關業界正不斷創新和應變。例如政府推出的本地特色旅遊鼓勵計劃，已有約1600個旅行團參與，並登記它們設計的特色行程。旅遊業議會舉辦了創意深度遊行程設計比賽，有超過700份新行程路線參賽。這些都配合“香港無處不旅遊”的理念，進一步推動多元化旅遊。

