李家超：香港今年全年會舉辦逾210項盛事

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月22日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，香港今年全年會舉辦逾210項盛事，較年初預計約150項增加60多項，增幅逾四成，全年盛事料吸引約170萬名旅客參與，帶來約72億元消費額。



李家超表示，特區政府正全力拼經濟、謀發展，特區政府提振經濟不會單靠一個方法，會共同運用多元方法，以產生協同效應。特區政府會推出琳瑯滿目的活動，創造機遇，包括盛事經濟、會議經濟、文化經濟、體育經濟、旅遊經濟，以及“日夜都繽紛”等活動，帶來人氣和財氣。特區政府會做好搭台和導演角色，業界就要演好自身角色，將人氣化為財氣，香港必然會演出一幕又一幕的精彩成績。



李家超亦表示，全年將由150項增加至超過210項盛事，增幅超過四成。全年盛事預計吸引約170萬名旅客參與，他們會為香港帶來約72億元的消費額，經濟增加價值約為43億元。今年下半年，特區政府會推出超過100項盛事，有文藝和創意活動、節慶匯演、體育比賽、大型會議、貿易展覽、金融峰會等涉及不同領域；既有全新的盛事，亦有載譽歸來的盛事。全新的盛事，包括“香港演藝博覽”、“香港時裝設計周”，以及和交通運輸有關的“超級樞紐博覽會”等。

