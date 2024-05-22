李風答中評：賴清德沉浸在自己的幻想世界

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港5月22日電（記者 段曉魯）賴清德20日發表就職演說。對此，香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社採訪表示，賴清德誤認為“和平台獨”可以成功，沈浸在自己的幻想世界，其以“和平台獨”的手段進行定位，矇騙台灣民眾來實現自己的“台獨”幻想，這會將讓台灣帶到一個很危險處境，



“這次賴清德的講話可以用四個字概括，那就是‘挑釁對抗′。賴清德是一個頑固的‘台獨′份子，錯誤評估形勢，在島內及島外謀獨對大陸方面發出挑釁，他講話內容符合了他自己的理念”，李風說。



李風表示，賴清德的“台獨”立場十分頑固，在當選了台灣地區領導人之後，便認為機會來了，想盡辦法推動“台獨”，實現自己的“台獨”理念，他把兩岸關係定位為國與國之間的關係，這是非常錯誤的。大陸對台灣釋放出各種善意，在賴清德眼中成為了妥協和退讓，錯誤的評估了形勢，繼續在“台獨”道路上前行。



關於賴清德在講話中改為“中華民國憲政體制”來表態，李風表示，這是進一步的倒退，因為“中華民國憲政體制”就是表明了台灣是一個“獨立國家”，很明顯是與大陸方面“叫板”，充分體現了賴清德的“台獨”立場，亦體現了他頑固“台獨”份子的本性，這是破壞台海穩定的危險信號。

