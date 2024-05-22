快評：扁蔡“台獨”無成　賴清德同樣做不到

中評社快評／賴清德20日在就職演說中把兩岸定位成“兩個國家”，聲稱“互不隸屬”，等等。大陸官方媒體密集發文，抨擊這是“台獨”自白書，並警告“賴式台獨”只會加劇兩岸對立和台海動蕩，結果必然是自不量力、自取滅亡。



自2000年起，民進黨已在台灣執政16年，期間陳水扁、蔡英文各主政8年。若再加上1998年起李登輝主政的12年，“台獨”勢力已掌控台灣28年，還將繼續掌控下去。陳水扁、蔡英文繼承李登輝衣缽，任內處心積慮“謀獨”，最後就如陳水扁自己所說，“不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到！”



在“台獨”道路上，賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文，“更獨、更衝”。賴清德自己不會否認這一點，他一直以“務實的‘台獨’政治工作者”自居。因為“更獨、更衝”，賴清德及其背後的“台獨”力量不會甘於“台獨”現狀，鋌而走險只是時間問題。



必須指出的是，扁蔡“台獨”無成，賴清德同樣做不到。台灣前途由14億中國人決定，非單獨由2300萬台灣人決定。兩岸關係主導權和主動權在大陸手裡，大陸的綜合實力和政策執行力決定兩岸關係的根本走向。“台獨”過去撞到南牆，今後也會一樣。美國再如何“挺獨”，也無濟於事。



中共中央政治局委員、外長王毅昨天在阿斯塔納出席上海合作組織成員國外長理事會會議時指出，台灣問題是中國核心利益的核心，“台獨”分裂活動是台海和平最大的破壞性因素，賴清德之流背叛民族和祖先的醜行令人不齒，但無論他們如何折騰，都阻擋不到中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱，所有“台獨”分離主義分子，都將被釘在歷史的恥辱柱上。



這是王毅連續兩天談及台灣問題，對“台獨”發出嚴厲警告。任何人任何謀“獨”伎倆都是徒勞，時間將證明這一切。