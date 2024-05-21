國台辦：5·20講話是徹頭徹尾的台獨自白

中評社北京5月21日電／國台辦新聞發言人陳斌華21日晚回應記者提問全文如下：



問：國務院台辦昨天以發言人表態方式，對台灣地區領導人“5.20”講話做了釋放謀“獨”挑釁危險信號、充分暴露“台獨”本性的定性。發言人能否具體闡述一下？



答：台灣地區領導人昨天的講話通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，“台獨”立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂“主權獨立”“兩岸互不隸屬”“台灣住民自決”等分裂謬論，極力乞求外部勢力撑腰打氣，妄圖推動“台灣問題國際化”，繼續“倚外謀獨”“以武謀獨”，可謂是一篇徹頭徹尾的“台獨自白”。這充分證明，其是島內主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者。



台灣地區領導人在講話中，刻意包裝、欲蓋彌彰地宣稱“中華民國台灣是一個主權獨立的國家”“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”、台灣是“我們國家的名稱”。這是在販賣“兩國論”、搞“台獨正名”，表明其上任伊始就迫不及待露出“台獨”真面目，態度極為猖狂，主張更加激進。必須指出的是，台灣自古屬於中國，歷史經緯清晰、法理事實清楚。大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀。台灣地區領導人不僅沒有回答兩岸關系性質這一根本問題，而且妄圖改變兩岸關系性質。這是對一個中國原則的嚴重挑釁。



台灣地區領導人在講話中，鼓吹“中華民國台灣的未來，由二千三百萬人民共同決定”，以“台灣住民自決”來包藏“台獨”野心。必須指出的是，台灣是中國不可分割的一部分，其前途只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。



台灣地區領導人在講話中，自吹自擂台灣“位居‘第一島鏈’的戰略位置”，是“‘世界民主鏈’的亮點”“全球民主供應鏈的關鍵”“世界的台灣”，無非是想乞求外部勢力為其謀“獨”挑釁撑腰打氣，更加死心塌地充當外部勢力遏制中國發展的“馬前卒”和“急先鋒”。必須指出的是，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容外來幹涉。台灣地區領導人再怎麼奴顔婢膝向外部勢力獻媚求援，也只不過是一枚“棋子”。“台獨”是絕路，妄圖“倚外謀獨”只會自食惡果，“棋子”必將成“棄子”。



台灣地區領導人在講話中，極力渲染大陸“威脅”“灰色脅迫”，鼓噪“提升全民保家衛國的意識”“強化國防力量”“發揮威懾力量”。必須指出的是，兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，沒有人比我們更希望通過和平的方式實現祖國統一。但是對民進黨當局勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，我們必須反制，必須懲戒。台灣地區領導人煽動“反中抗中”情緒，妄圖“以武謀獨”，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。



台灣地區領導人在講話中，打著“和平共榮”的幌子，空談“以對話取代對抗、交流取代圍堵”，兩岸可重啓觀光交流、學位生來台就學，讓某些不明就裡的人誤以為其有改善兩岸關系的善意、誠意。必須指出的是，大陸居民、學生不能赴台旅游、就讀，完全是民進黨當局所造成的。台灣地區領導人不僅不痛改前非，還給旅游、就讀附加上“雙邊對等”的前提。這當中哪裡有促進兩岸交流交往、改善島內經濟民生的真心實意?



我要強調的是，不管他講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關系的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。祖國完全統一一定要實現，也一定能實現。