調查：港人社交媒體購物　每月7次

Adyen香港區主管鄧啟俊。（大公報） 中評社香港5月22日電／大公報報導，支付平台Adyen發表《Adyen零售報告 2024》，發現與全球其他市場相比，香港消費者在購物方面非常依賴社交媒體。在過去12個月中，75%的香港消費者曾使用社交媒體（如Facebook、Instagram、微信等通訊工具）購買產品或服務，而全球平均比例為44%。根據今年的統計數字，香港消費者平均每月在社交媒體上購物7次。



與去年報告中的數據相比，香港消費者曾使用社交媒體購買產品或服務錄得大幅增長，當時的比例僅有17%。此外，今年報告提到，62%的香港消費者表示在社交媒體上查看產品後產生購買意欲。在香港，社交媒體是各個年齡層之間流行的銷售渠道，當中對於開拓嬰兒潮世代消費者市場的效果顯著。在過去一年曾於社交媒體上購物的嬰兒潮世代消費者中，有45%為首次使用社交媒體購物。



香港消費者喜歡使用其偏好的付款方式，當中電子錢包的重要性正在上升。68%表示，如果無法為產品或服務作支付，他們會離開店舖或放棄線上結賬，明顯高於全球平均55%水平。此外，59%香港消費者表示不再隨身攜帶錢包，而是依賴行動裝置作支付，例如使用電子錢包。調查又發現，38%消費者在過去一年曾使用電子錢包作支付，其他流行的支付方式包括二維碼（29%）和感應式支付（27%）。



電子錢包支付趨普及



被問到香港最新支付趨勢時，Adyen香港區主管鄧啟俊表示，香港消費者使用電子錢包愈來愈普及，留意到愈來愈多商戶希望其網上平台增設Apple Pay及Google Pay支付。至於跨境數字人民幣擴大試點範圍，他指，會密切留意監管公布及商戶需求，再提供合適的服務。