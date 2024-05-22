網評：謹防非法“代理維權”陷阱

中評社北京5月22日電／來源：經濟日報 作者：王寶會



“征信修復”“優化債務”“停息掛賬”……近期，中介化、職業化的涉金融領域非法“代理維權”現象有所抬頭，已成為金融機構貸後環節新的風險點。國家金融監督管理總局近期提醒廣大消費者，應通過正規渠道表達訴求，依法理性維權。



代理維權旨在幫助金融消費者通過正規法律途徑維護自身權益。然而，非法“代理維權”則是以“維權”之名行“牟利”之實。不法分子常常偽裝成各類“咨詢公司”，向消費者收取高額手續費、咨詢費，並教唆消費者編造誤導銷售、暴力催收等情節，向金融機構發起大量不實投訴舉報，嚴重擾亂正常金融市場秩序。



近年來，金融監管等部門採取措施，集中整治非法“代理維權”，但此類金融黑灰產亂象隱蔽性較強、違法成本低、市場有需求，短時間內難以徹底根治。非法“代理維權”之所以呈現高發、反復趨勢，也與部分消費者法律意識淡薄、金融知識欠缺有關。在信息不對稱的情況下，面對逾期等問題，很容易被非法“代理維權”製造的焦慮所蒙蔽。另外，目前打擊金融黑灰產違法犯罪的法律法規不健全，給公安機關立案帶來了阻礙。



打擊非法“代理維權”，重在堵“偏門”、開“正門”。金融監管部門應引導金融機構暢通投訴機制，優化貸後管理服務，這是阻斷非法“代理維權”利益鏈的關鍵一環。金融機構應把消費者訴求放在首要位置，及時解決問題，最大程度讓消費者遠離不法分子侵害。此外，還應強化法治建設，明確對此類金融黑灰產的處罰機制，持續對非法“代理維權”保持高壓態勢；加快運用金融科技手段，建立資源共享、數據互通機制，切實保護金融消費者合法權益。