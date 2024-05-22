網評：“鮮花經濟”裡的消費新藍海

中評社北京5月22日電／來源：人民日報 作者：羅珊珊



在北京首都國際機場採訪，筆者有幸見證了進口鮮花的跨洋之旅：經首都機場海關查驗合格放行後，一批清晨從厄瓜多爾進口到北京的鮮花，中午就能運抵北京王四營鮮花批發市場，最快下午就可擺進北京居民家中。



鮮花嬌嫩易腐，如今卻可快速飛入大江南北的家家戶戶，折射出國內國際雙循環的暢通高效。



人民對美好生活的向往激發了超大規模市場潛力。人們對鮮花的消費需求變得更加常態化、高頻化。以前人們買鮮花，更多是在節日、生日等特殊時點，以作慶賀之用。而現在的消費者，尤其是年輕消費群體，日常就有買花的習慣，用來裝飾工作和生活場所，成為注重生活品質的常見方式。在社交平台上，時常能看見消費者分享不同時節買花、養花的心得，從玫瑰、百合、月季到虞美人、風鈴花、芍藥，鮮花種類大大豐富。越來越火的“鮮花經濟”正催生千億級消費新藍海。中國花卉協會分析報告顯示，2022年我國花卉零售市場總規模達1986.8億元。



商貿物流業的高質量發展為鮮花架設了一條通往百姓家的“高速路”。“鮮花經濟”的火熱，離不開暢通的國內大循環。“跨境電商＋快遞物流”的組合，改變了消費業態，也為鮮花、水果等消費市場打開了發展新空間。中國花卉協會分析報告顯示，2022年，鮮花電商零售額一路攀升，占花卉零售市場總規模的54.6%。比如，在被譽為“亞洲花都”的昆明鬥南花卉交易市場，通過電商平台，全國各地的消費者皆可輕鬆購買到來自該市場的鮮花。快遞物流時效不斷優化、冷鏈運輸技術持續提升，鬥南市場的鮮花可以在24小時內抵達全國主要省會城市。